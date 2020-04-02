Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти, если другие страны присоединятся

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее чем 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к ограничению добычи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства, передает ТАСС.

По словам источников издания, Саудовская Аравия рассмотрит такую возможность в случае, если другие государства G20 в свою очередь также сократят добычу. В частности, саудовские представители хотят такого шага от США, России, Канады и Мексики.

После того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о его продлении, Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти с апреля до максимальных 12,3 млн баррелей в сутки и увеличить экспорт до 10 млн баррелей в сутки.

Развал сделки привел к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за эпидемии коронавируса.-0-

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия отметила свои усилия для достижения договоренности в группе ОПЕК+ о восстановлении баланса на рынке нефти.