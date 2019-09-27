Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия распахнула двери для иностранных туристов, вводя туристические визы для иностранцев из 49 стран, сообщает агентство Reuters .

Визы будут доступны онлайн примерно за $80. Посетить государство смогут и женщины без сопровождения мужчин-родственников. Ношение абайи, или длинного традиционного арабского женского платья с рукавами, не будет обязательным для женщин-туристов, но одеваться нужно в скромную одежду, в том числе на общественных пляжах.

Доступ в мусульманские святые города Мекку и Медину ограничен. Под запретом по-прежнему будет и алкоголь. Местные власти уверены, что туристы, приехавшие в Саудовскую Аравию, смогут насладиться другими вещами.

Более подробная информация о том, граждане каких стран смогут получить туристическую визу, появится позже.

До настоящего времени посещать Саудовскую Аравию могли потенциальные рабочие, мусульманские паломники и приезжавшие в королевство в деловые командировки.-0-