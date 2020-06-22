Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в 2020 году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

"Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - привел телеканал заявление властей королевства.

В текущем году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. Ежегодно в его обрядах и ритуалах принимают участие более 3 млн человек, в том числе свыше 2 млн мусульман приезжают из-за границы.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом. К настоящему моменту выявлена 161 тыс. заразившихся, свыше 105 тыс. человек уже выздоровели, 1307 заболевших умерли. В рамках мер по противодействию распространения пандемии в королевстве с конца марта были закрыты все мечети. С июня их начали постепенно открывать. С благословения хранителя двух святынь в Мекке и Медине короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда возобновились молитвы и в Мечети пророка в Медине. Но главная святыня мусульман - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке - пока закрыта.-0-