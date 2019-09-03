Саудовская Аравия планирует начать выдачу туристических виз 27 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия планирует начать выдачу туристических виз иностранцам 27 сентября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya , туристы смогут приобрести визу по прилету в королевство или заранее заполнить электронную форму.

Визы, как указывается, будут выдаваться гражданам 51 государства сроком на 90 дней, ее стоимость составит $118, включая обязательную медицинскую страховку. Саудовские власти обещают, что процесс оформления виз в режиме онлайн займет всего несколько минут и иностранцам не потребуется больше обращаться для этого в посольство.

О планах начать выдачу туристических виз в королевстве объявили еще в конце 2017 года и обещали запустить процесс в 2018 году. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.

Сейчас власти королевства делают ставку на развитие туристической отрасли. По оценкам специалистов, турсектор будет способствовать диверсификации экономики и уменьшению ее зависимости от экспорта энергоресурсов. Королевство планирует к 2030 году выйти на уровень 30 млн приезжих в год. Сейчас эта цифра составляет 16 млн человек, при этом туристов среди них нет, но уже в ближайшее время Саудовская Аравия рассчитывает получать ежегодно $47 млрд доходов от туризма.

В рамках развития этой отрасли ведется строительство крупного тематического парка "Киддия", который расположится в часе езды от Эр-Рияда и будет рассчитан на 1,5 млн посетителей ежегодно. Первая фаза проекта должна быть введена в строй в 2022 году. Кроме того, в апреле 2019 года наследный принц Мухаммед бен Сальман объявил о запуске туристического проекта на территории древнего города-оазиса Эль-Уля.-0-