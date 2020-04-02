Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти. Об этом говорится в заявлении Саудовского агентства печати, сообщает БЕЛТА.

Саудовская Аравия отметила свои усилия для достижения договоренности в группе ОПЕК+ о восстановлении баланса на рынке нефти. Королевство получило поддержку 22 стран ОПЕК+, но "соглашение не достигнуто, так как не получено единогласного решения".

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти. Этот призыв прозвучал в рамках постоянных усилий королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак признательности за просьбу президента Дональда Трампа и друзей в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении на сайте агентства.-0-