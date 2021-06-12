Саудовская Аравия разрешит совершить хадж 60 тыс. привитых от COVID-19 паломников

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Саудовской Аравии разрешат 60 тыс. подданных и резидентов страны, которые сделали прививку против нового коронавируса, совершить в этом году хадж (паломничество к святым местам ислама). Об этом говорится в заявлении Министерства хаджа и умры королевства, сообщает ТАСС.

Кроме того, в хадж смогут отправиться только люди возрастом от 18 до 65 лет, вакцинированные по требованиям королевства. "К хаджу будут допущены те, кто получил первую дозу препарата не позднее чем за 14 дней (до паломничества. - Прим. ТАСС), а также те, кто сделал прививку после выздоровления (от COVID-19. - Прим. ТАСС)", - подчеркивается в заявлении.

Обычно на хадж собираются несколько миллионов мусульман. За последние 10 лет его совершили около 150 млн человек. В 2020 году из-за пандемии путешествие в Мекку во время хаджа впервые в современной истории было разрешено всего тысяче паломников, притом только подданным Саудовской Аравии.

В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на 17-22 июля. Малый хадж (умру) можно совершить в любое время года.-0-