Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия снизит добычу нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки, сообщает саудовское государственное информагентство SPA со ссылкой на министра энергетики страны Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда. Информагентство Bloobmerg при этом отмечает, что достигнутый в результате уровень добычи почти в 7,5 млн баррелей в сутки станет для Эр-Рияда самым низким с середины 2002 года. Новое решение о сокращении нефтедобычи принято в дополнение к обязательствам, взятым в апреле в рамках соглашения ОПЕК+. Цель - поддержать стабильность на мировом рынке нефти. С июня саудовская компания Saudi Aramco снизит уровень добычи в общей сложности до 7,492 млн баррелей в сутки. При этом уже в мае компания, согласно предписанию Минэнерго, должна будет "с согласия своих клиентов стремиться" к сокращению уровня добычи. Как сообщалось ранее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти. Согласно ему, Саудовская Аравия согласилась снизить добычу почти до 8,5 млн баррелей в сутки. Такие же обязательства приняла на себя и Россия.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!