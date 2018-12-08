Саудовская Аравия снизит экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в январе на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с ноябрем. Об этом 8 декабря сообщает агентство Reuters.
Экспорт саудовской нефти в январе составит 7,3 млн баррелей в сутки в связи с сезонным снижением спроса на сырье. Решение о снижении экспорта связано с выполнением Саудовской Аравией сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
7 декабря министр энергетики королевства Халед аль- Фалех информировал, что Саудовская Аравия выполнит условия сделки по сокращению добычи нефти уже в январе, снизив добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Как следует из решения ОПЕК+, страны ОПЕК снизят добычу на 2,5% к уровню октября. Таким образом квота Саудовской Аравии составляет 428 тыс. баррелей в сутки.-0-
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