Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между РФ и ОПЕК. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, сейчас ежедневная добыча в королевстве оставляет около 9,7 млн баррелей нефти в сутки. Однако, по информации источников агентства, страна намерена увеличить объемы добычи в апреле до 10 млн, а представители Саудовской Аравии заявляли и о готовности в случае необходимости нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки.

На переговорах в Вене 6 марта Россия и ОПЕК не смогли договориться о регулировании добычи нефти после марта. Текущие договоренности о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года истекают 31 марта. Соглашение ОПЕК+ работает с января 2017 года, неоднократно продлевалось. На встрече 6 марта участники альянса, главным образом Россия и Саудовская Аравия, впервые за три года не смогли прийти к консенсусу. По причине отсутствия договоренностей нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до $45 за баррель впервые с 2017 года.-0-