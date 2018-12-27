Саудовская Аравия создает космическое агентство

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия объявила о создании космического агентства, сообщает телеканал Al Arabiya.
Главное управление по космосу возглавит сын короля Султан бен Сальман бен Абдель Азиз, который до этого руководил Главным управлением по туризму и национальному наследию страны. Он был военным летчиком и первым астронавтом не только в Саудовской Аравии, но и во всем арабском мире.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд сегодня провел перестановки в Совете министров. Новым главой внешнеполитического ведомства назначен Ибрагим аль-Ассаф. Его предшественник Адель аль-Джубейр стал госминистром по иностранным делам - данный пост до этого не существовал. Министром информации назначен Турки аш-Шабана, главой министерства образования - Хамад Аль аш-Шейх. Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз возглавил министерство национальной гвардии.
Кроме того, король объявил о реструктуризации Совета по вопросам политики и безопасности, возглавляемого наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Генерал-полковник Халед бен Карар аль-Харби назначен на должность директора Управления общей безопасности, Мусаат бен Мухаммад аль-Айбан - советником по национальной безопасности.
Помимо космического агентства, в стране создаются главные управления по спорту и по развлечениям, которые возглавят Абдель Азиз бен Турки аль-Фейсал и Турки Аль Шейх соответственно. Назначены также новые руководители регионов Асир и Мекка.-0-
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