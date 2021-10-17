Саудовская Аравия возобновила работу аэропортов с полной пропускной способностью

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия объявила о возобновлении работы аэропортов королевства на полную мощность на фоне ослабления ограничений из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии издало инструкции для авиакомпаний о возвращении к эксплуатации воздушных гаваней страны с полной пропускной способностью, начиная с воскресенья.

В пятницу в королевстве было объявлено о грядущей отмене ряда ограничений в связи с прогрессом в иммунизации населения и снижением случаев заражения коронавирусом. В частности, с 17 октября на открытых площадках отменен обязательный масочный режим. В то же время в закрытых помещениях и определенных местах люди по-прежнему должны носить маски. Отменяется режим социальной дистанции. Разрешено проведение свадеб и торжеств в больших залах без ограничений по числу гостей, но при соблюдении определенных мер предосторожности. Впервые с начала пандемии главные исламские святыни в Мекке и Медине могут снять ограничения по числу молящихся. Стадионы и спортзалы могут теперь работать с полной загрузкой.

К сентябрю в стране с населением около 35 млн человек было сделано более 40 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация в Саудовской Аравии началась в декабре прошлого года, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные страны, так и резиденты из числа иностранных граждан. В стране доступны четыре препарата - вакцины американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Moderna была одобрена для вакцинации подростков. Полная вакцинация показана и беременным женщинам.

По данным Минздрава, в королевстве на данный момент зарегистрирован наименьший с января этого года уровень заражений коронавирусом.-0-