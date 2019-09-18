Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Саудовской Аравии приняли решение присоединиться к международной коалиции по безопасности на море, сообщает информационное агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Речь идет о коалиции, создаваемой США. На данный момент к ней примкнули Австралия, Бахрейн и Великобритания.

Участники альянса обязуются гарантировать свободный и безопасный проход судов в Ормузском, Баб-эль-Мандебском и Оманском проливах, а также в Персидском заливе.-0-