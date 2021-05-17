СБ ООН из-за позиции США вновь не согласовал заявление по Израилю и Палестине

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности (СБ) ООН из-за возражений США в третий раз не смог согласовать совместное заявление с призывом остановить боевые действия в Израиле и секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

"США выступили против предложенного проекта заявления по итогам состоявшегося в воскресенье открытого заседания", - отметил он.

Между тем, президент США Джозеф Байден выступает за урегулирование израильско-палестинского конфликта на базе сосуществования двух государств, о чем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила сегодня на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее СБ в течение недели дважды проводил закрытые встречи, по итогам которых совместного заявления также выработать не удалось. По данным ТАСС, Вашингтон настаивает на том, чтобы в документе содержалось осуждение действий движения ХАМАС.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге вновь подчеркнул "необходимость единого призыва от Совета Безопасности, который, мы думаем, оказал бы влияние на ситуацию".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.-0-