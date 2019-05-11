СБ ООН удалось прийти к сбалансированной позиции по Ливии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН смог прийти к сбалансированной позиции по Ливии, однако о согласовании резолюции речь не шла. Об этом 10 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова.
"Резолюция не обсуждалась, обсуждались элементы для прессы, которые у нас получились сбалансированными, - сказал он. - Они не берут чью-либо сторону, они полностью беспристрастные, и там говорится о поддержке усилий ооновского спецпредставителя Гассана Саламе, под эгидой которого должен вестись переговорный процесс".
В заявлении СБ по итогам встречи, в частности, высказывается обеспокоенность нестабильностью ситуации в районе Триполи, а достижение продолжительного мира и стабильности в Ливии возможно только путем политического процесса.
"Совет Безопасности призывает все стороны вернуться к политическому процессу под эгидой ООН, а также к прекращению огня и деэскалации", - говорится в документе.
Ранее Великобритания предлагала проект резолюции по Ливии, однако страны СБ не смогли прийти к единому мнению по документу из-за имеющихся в нем обвинений в адрес командующего Ливийской национальной армией (ЛНА).
4 апреля он объявил о начале наступления на столицу, а Фаиз Сарадж, премьер-министр признанного международным сообществом Правительства национального согласия, отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.
По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в столкновениях уже погибли более 430 человек, около 2 тыс. пострадали.-0-
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