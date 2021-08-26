Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом ЧМ по пляжному футболу

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по пляжному футболу в Москве сегодня проходят поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.Первым полуфиналистом планетарного форума сенсационно стала сборная Сенегала, победившая в овертайме одного из главных фаворитов турнира команду Бразилии со счетом 5:4.На предварительном этапе многократные чемпионы мира бразильцы разгромили белорусов со счетом 5:0.В полуфинале сенегальские "пляжники" встретятся с победителем матча между сборными Швейцарии и Уругвая.Швейцарцы также встречались с белорусской командой и выиграли с результатом 7:3. Свою единственную викторию в предварительной группе С белорусы добыли в поединке с аутсайдером командой Сальвадора, победили в серии послематчевых пенальти.Белорусские мастера пляжного футбола во второй раз играли в финальной стадии чемпионата планеты. Их дебют состоялся в 2019 году в парагвайском Асунсьоне. Тогда белорусы, как и сейчас, не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв третье место в своей предварительной группе. Чемпионом мира два года назад стала сборная Португалии, которая в решающем поединке обыграла команду Италии (6:4), а бронза досталась россиянам, победившим в матче за третье место японцев (5:4).Также сегодня состоятся еще два четвертьфинальных матча: Таити - Япония, Испания - Россия.Чаще других чемпионат мира выигрывала сборная Бразилии, у которой 14 титулов, три раза побеждали португальцы, дважды - россияне, один раз золото завоевала команда Франции.-0-