Сборник Шекспира продан почти за $10 млн

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изданный в начале XVII века сборник произведений Уильяма Шекспира был продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $9,98 млн. Это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за эту редчайшую книгу, сообщает Reuters.

Сборник, известный как Первое фолио, был куплен американским частным коллекционером Стефаном Левентхейлом, который также является основателем магазина редких книг и фотографий XIX века на восточном побережье США. "Для меня большая честь приобрести один из немногих полных экземпляров этого эпохального тома. В конечном итоге он станет центральным элементом огромного собрания интеллектуальных достижений человека", - говорится в заявлении коллекционера.

Цена сборника пьес Шекспира также установила новый мировой аукционный рекорд для любого печатного произведения литературы и побила предыдущий максимум: в 2001 году Первое фолио Шекспира продали за $6,16 млн.

Сборник "Комедии, истории и трагедии" был составлен и издан друзьями английского драматурга в 1623 году, через семь лет после его смерти. В него вошли 18 пьес, которые не публиковались ранее и могли быть утеряны, в том числе "Макбет", "Двенадцатая ночь" и "Юлий Цезарь". Всего же сборник включает 36 произведений. До наших дней дошло около 235 экземпляров книги, но большинство из них находятся в музеях, и лишь немногими владеют частные коллекционеры.

"Первое фолио - это не просто собрание сочинений. Это феномен, - рассказывает о ценности сборника глава департамента книг и рукописей Christie's Маргарет Форд. - Тексты Шекспира находят отклик в душах людей любых возрастов и культур. Кроме того, сама по себе продажа Первого фолио - грандиозное событие". Christie's рассчитывал выручить за Первое фолио до $6 млн.-0-