СБУ разоблачила незаконную схему легализации иностранцев в Украине для переправки в ЕС

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему легализации иностранцев в Украине, благодаря которой в страну въехали около 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска, сообщает "Украинская правда".

Как удалось установить спецслужбе, для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ряд фирм по набору иностранных студентов. В дальнейшем "студенты" использовали этот канал для легализации в Украине или как перевалочный пункт в страны Европейского союза.

Большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства относительно каналов нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

В Киеве и Днепре силовики провели ряд обысков, по результатам которых изъяли компьютеры, средства связи и электронные носители информации, документы (среди которых около 3,5 тыс. личных дел иностранных граждан), печати фирм-контактеров, значительные суммы наличности.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 УК Украины (создание или содействие террористической организации) продолжаются процессуальные действия.

В пресс-службе СБУ уточнили, что незаконная схема работала несколько лет, точные временные рамки и количество ее участников еще устанавливаются. В то же время только в течение 2020/2021 учебного года из почти 1,4 тыс. иностранцев, прибывших на обучение в Украину, 400 - пропали.-0-