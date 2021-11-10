Счетная палата: госказна Германии находится в критическом состоянии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная счетная палата ФРГ полагает, что государственная казна находится в критическом состоянии на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

Согласно отчету Счетной палаты, направленному в Бундестаг, госдолг Германии может вырасти почти до 1,5 трлн евро к концу 2022 года. Правительство страны исчерпало свои финансовые возможности, а для консолидации недостаточно ждать и надеяться на то, что наступят лучшие времена.

Чтобы вновь достигнуть финансовой устойчивости, новому правительству ФРГ необходимо действовать быстро. Следует четко расставить приоритеты в таких важных областях, как защита климата, переход к использованию альтернативных источников энергии, цифровизация и образование. Программы финансирования должны быть тщательно изучены, а выделение денежных средств на реализацию проектов, наносящих вред окружающей среде, должно быть исключено.

"Потому что на все нет денег", - заявил глава Счетной палаты Кай Шеллер. При этом он предупредил, что "смягчение или даже отмена правила долгового тормоза были бы неверным путем и капитуляцией перед проблемами, даже без попытки найти решение".

В 2020 году экономика Германии столкнулась с двумя локдаунами. Государство выделило многомиллиардные субсидии на поддержку бизнеса. В этих целях парламент специально отменил так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает.

Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. В частности, на 8,5% сократились объемы промышленного производства, на 4,6% понизился ВВП, на 9,3% - импорт, на 7,1% - экспорт. Расходы бюджета Германии в 2020 году превысили доходы на 4,4% ВВП, или на 139,6 млрд евро.-0-