Сделка о Brexit согласована на 95% - генсекретарь Еврокомиссии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сделка об условиях отношений Великобритании и Евросоюза после Brexit согласована на 95%, однако по некоторым вопросам сохраняются существенные разногласия, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По данным телеканала, генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юхансон информировала, что текст торгового соглашения в стадии финального согласования почти что во всех сферах. Однако она признала: различие в подходах сохраняется в трех ключевых областях. Речь идет о распределении квот на рыболовство после Brexit, так называемых единых правилах игры (то есть обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний) и воплощении достигнутых договоренностей в жизнь (в том числе, какая роль будет отведена Европейскому суду).

"По этим вопросам Великобритания не сделала значительных шагов", - сказала Илзе Юхансон. По ее словам, без подвижек в этих областях между Лондоном и Брюсселем не будет экономического партнерства.

Другими вопросами, по которым между переговорщиками пока нет согласия, названы обеспечение медицинской помощи европейским работникам, семейные пособия, финансовые услуги, грузовые перевозки и интеллектуальная собственность.

Вместе с тем в ЕС считают, что при наличии политической воли и учета интересов всех сторон сделка возможна, заверяя: стороны привержены задаче достижения договоренности до завершения переходного периода, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая торговлю по правилам единого европейского рынка. Переходный период истекает 31 декабря, и к этому моменту соглашение должно быть заключено и ратифицировано обеими сторонами.

Sky News сообщает о трех рассматриваемых вариантах действий в случае, если сделка все же будет достигнута. Один из них - оставить ее текст только на английском языке для ускорения процесса ратификации странами ЕС. Однако против этого подхода выступает Франция. Другое предложение заключается в том, чтобы Европейский парламент собрался на чрезвычайное заседание между Рождеством (25 декабря) и Новым годом. Наконец, третья возможность - договориться о временном применении соглашения, то есть начать действовать на его основании с 1 января, а ратификацию провести позже.-0-