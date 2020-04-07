Сейм Польши принял поправку, позволяющую голосовать на выборах президента по почте

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 6 апреля, Сейм Польши принял предложенный правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС) проект поправок в Избирательный кодекс о дистанционном голосовании на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает польская информационная служба RMF24.

По мнению авторов проекта, возможность проголосовать посредством почты – это необходимая мера, которая должна помочь обезопасить избирателей в период пандемии. Также это позволит провести президентские выборы 10 мая, а не переносить их на более поздний срок.

Поправки в избирательный кодекс далее будет рассматривать Сенат. На это ему отводится 30 дней.-0-