Сейшельские острова откроют границы для туристов с 25 марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейшельские острова откроют границы для иностранных посетителей с 25 марта, сообщает портал Seychelles News Angecy.

Министр иностранных дел и туризма островного государства Сильвестр Радегонде заявил, что страна начнет принимать туристов с 25 марта, однако для прибывающих из Южной Америки въезд все еще будет запрещен.

"Мы надеемся получить передышку, которая сейчас нужна нашей экономике. Спрос на отдых существует во всем мире, Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками как потенциальное место для туризма", - подчеркнул Сильвестр Радегонде.

Условием для въезда в страну станет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия на курорт. Министр отметил, что приезжающих не обяжут соблюдать двухнедельный карантин. Однако туристы должны будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.-0-