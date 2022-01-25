Семь американских моряков пострадали при неудачной посадке истребителя на авианосец

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь моряков пострадали в результате неудачной посадки истребителя F-35 на авианосец ВМС США в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Тихоокеанского флота.

"F-35 потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Всего пострадали семь моряков", - говорится в сообщении пресс-службы. Трое из пострадавших доставлены в больницу на Филиппины. Пилот истребителя благополучно катапультировался. Его состояние стабильное.-0-