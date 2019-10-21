Семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ в Оренбургской области

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек отравились во время ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (ПАО "Орскнефтеоргсинтез") в Оренбургской области РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Отравились три работника завода и четыре сотрудника подрядной организации. Инцидент произошел на установке гидроочистки дизельного топлива. "Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", - проинформировали в пресс-службе НПЗ.
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" - нефтеперерабатывающее предприятие с установленной мощностью 6 млн т нефти в год. Завод производит автобензины, дизельное топливо, авиакеросин, битум, мазут.-0-