Семь человек погибли и 25 пострадали – в Индии столкнулись автобус и автоцистерна

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Уттар-Прадеш на севере Индии столкнулись пассажирский автобус и автоцистерна, сообщает Синьхуа.
В результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек, еще 25 пострадали. ДТП произошло в местности Дханари округа Самбхал в 374 км к северо-западу от города Лакхнау, административного центра штата Уттар-Прадеш.
Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, поэтому число погибших может увеличиться.
По предварительной информации, столкновение транспортных средств произошло из-за густого тумана. Полиция начала расследование инцидента.-0-