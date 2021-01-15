Семь человек погибли и 600 пострадали из-за землетрясений в Индонезии

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум семь человек стали жертвами землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки, ранения получили около 600 человек, сообщает ТАСС.

Как уточняет Reuters со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии, за произошедшими 14 января на острове Сулавеси землетрясениями магнитудой 5,7 и 6,2 могут последовать мощные афтершоки.

Если новые подземные толчки будут сильнее уже зарегистрированных, существует угроза цунами, уточняют в агентстве. Индонезийские метеорологи заявили, что уже зафиксировали более 25 афтершоков.-0-

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