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15 января 2021, 08:10

Семь человек погибли и 600 пострадали из-за землетрясений в Индонезии

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум семь человек стали жертвами землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки, ранения получили около 600 человек, сообщает ТАСС.

Как уточняет Reuters со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии, за произошедшими 14 января на острове Сулавеси землетрясениями магнитудой 5,7 и 6,2 могут последовать мощные афтершоки.

Если новые подземные толчки будут сильнее уже зарегистрированных, существует угроза цунами, уточняют в агентстве. Индонезийские метеорологи заявили, что уже зафиксировали более 25 афтершоков.-0-

В Индонезии землетрясение разрушило больницу - под завалами люди

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