Семь человек погибли, около 70 пострадали – в Колумбии загорелся бензовоз

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли, около 70 пострадали в результате возгорания бензовоза в департаменте Магдалена на севере Колумбии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что авария случилась в муниципалитете Пуэбло-Вьехо. По данным предварительного расследования, бензовоз перевернулся, произошла утечка топлива. Местные жители попытались собрать бензин. Автоцистерна загорелась. Пострадавшие доставлены в больницы.

Личности жертв устанавливаются. Ведется расследование инцидента.-0-