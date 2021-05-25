Семь человек погибли от отравления газом на пищевом комбинате в Китае

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум семь человек погибли, один пострадал на пищевом комбинате в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Предположительная причина - отравление токсичным газом, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

По данным портала, местные экстренные службы начали получать сообщения об инциденте на пищевом комбинате в уезде Чаннин города Ибинь в понедельник, 24 мая.

Спасатели обнаружили на комбинате тела пяти погибших, еще двое находились без сознания. Сегодня медики подтвердили их смерть. Еще один пострадавший находится в сознании, он проходит лечение.

По данным Sina, предположительной причиной смерти сотрудников комбината стало отравление сероводородом.

Детали и причину произошедшего устанавливают, ведется следствие.-0-