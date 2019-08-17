Семь человек погибли при сходе оползня в Пакистане

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли, шесть пострадали 17 августа при сходе оползня в контролируемой Пакистаном части Кашмира, сообщила газета
Инцидент случился в селении Потхи Чаприян Хилоти в гористой местности. Оползень, вызванный сильными дождями, спровоцировал обрушение домов. Cреди погибших - пятеро детей. Одна из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.
В Кашмире в нынешнем году по меньшей мере 43 человека стали жертвами проливных дождей.-0-
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