Семь человек погибли при взрыве в Могадишо

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли, 10 получили ранения сегодня в результате взрыва в Могадишо (Сомали), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его данным, возле КПП при въезде на одну из главных трасс Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Как отмечает агентство, перед взрывом полиция открыла огонь по машине.

В свою очередь портал Garowe сообщает, что автомашина взорвалась вблизи резиденции президента Сомали и здания парламента.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.-0-