Семь человек погибли в ДТП на севере Китая

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19 июня, Хух-Хото /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Семь человек погибли и один получил ранения в ДТП, которое произошло в сопредельном районе АР Внутренняя Монголия и провинции Хэбэй на севере Китая.
Инцидент произошел утром 19 июня. Тяжелый полуприцеп столкнулся с микроавтобусом, перевозившим восемь человек в сопредельных районах уезда Шанду Автономного района Внутренняя Монголия и уезда Шанъи провинции Хэбэй, сообщил департамент по управлению чрезвычайными ситуациями города Уланьчабу.
Семь человек, находившихся в микроавтобусе, погибли, еще один получил ранения.
Обстоятельства происшествия выясняются, полиция начала расследование.-0-