Семь человек погибли в результате стрельбы в тюрьме Гватемалы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли и 17 пострадали в результате стрельбы в тюрьме Павон возле города Гватемала, сообщает
Силы безопасности уже восстановили контроль.
Стрельба в одной части тюрьмы, вероятно, была вызвана конфликтом между заключенными.
По официальным данным, в тюрьме Павон, расположенной примерно в 10 км от столицы Гватемалы, содержится более 4100 заключенных.-0-
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