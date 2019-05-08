Семь человек погибли в результате стрельбы в тюрьме Гватемалы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли и 17 пострадали в результате стрельбы в тюрьме Павон возле города Гватемала, сообщает Reuters .

Силы безопасности уже восстановили контроль.

Стрельба в одной части тюрьмы, вероятно, была вызвана конфликтом между заключенными.

По официальным данным, в тюрьме Павон, расположенной примерно в 10 км от столицы Гватемалы, содержится более 4100 заключенных.-0-