Семь человек пострадали при взрыве в Костанае

17 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. При взрыве здания в казахстанском городе Костанае пострадали семь человек, сообщает пресс-служба Комитета ЧС МВД Казахстана.

Шестеро пострадавших были доставлены в больницу, одному работники Центра медицины катастроф оказали первую помощь.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Газоснабжение и электричество временно отключено, эвакуированы девять газовых баллонов. Для ликвидации огня были задействованы 98 человек и 30 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.

В Костанае около 12.00 по местному времени в двухэтажном здании СТО по улице Лермонтова произошел взрыв оборудования на природном газе. В результате обрушилось 90% здания, после чего вспыхнул пожар.-0-