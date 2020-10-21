Семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя во Франции

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек предстанут сегодня перед судом во Франции по расследованию дела об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в столичном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Во время начальных слушаний по делу обвинения могут быть предъявлены семи задержанным. Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу за деньги информации о преподавателе, отец радикала, активно критиковавший Самюэля Пати, исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три товарища нападавшего, сопровождавшие его при покупке оружия.
По данным AFP, остальные задержанные по делу о теракте освобождены. Ранее французская полиция сообщила о задержании 16 человек, шестеро из которых вечером 20 октября были выпущены на свободу.
Нападение было совершено вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где учитель преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Расследование этого дела поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции назвал случившееся терактом.-0-