Семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя во Франции

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек предстанут сегодня перед судом во Франции по расследованию дела об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в столичном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Во Франции убийца учителя застрелен при задержании Жестокое убийство произошло 16 октября вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин региона Иль-де-Франс). Нападавший перерезал горло учителю истории рядом со школой, где тот преподавал. Затем он пытался угрожать полицейским, прибывшим на место, но был застрелен. Президент страны Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом.

Во время начальных слушаний по делу обвинения могут быть предъявлены семи задержанным. Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу за деньги информации о преподавателе, отец радикала, активно критиковавший Самюэля Пати, исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три товарища нападавшего, сопровождавшие его при покупке оружия.

По данным AFP, остальные задержанные по делу о теракте освобождены. Ранее французская полиция сообщила о задержании 16 человек, шестеро из которых вечером 20 октября были выпущены на свободу.

Нападение было совершено вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где учитель преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Расследование этого дела поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции назвал случившееся терактом.-0-