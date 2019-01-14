Семь человек спасены после взрыва газа в Ростовской области

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек спасены на месте обрушения двух этажей жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным спасателей, под завалами после взрыва газа могут находиться еще шесть человек. Двоих сейчас извлекают спасатели. Известно об одном погибшем.

Взрыв разрушил четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, в них проживали 14 человек, в том числе трое детей.

Вероятной причиной ЧП специалисты называют взрыв газового баллона.

Как сообщалось, взрыв в жилом доме в городе Шахты произошел около 6.00, обрушились два этажа - восьмой и девятый. Эвакуированы 140 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.-0-