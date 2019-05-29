Семь человек стали жертвами паводков на юге Китая, двое пропали без вести

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек стали жертвами сильных паводков на юге Китая. Еще не менее двух человек пропали без вести. Гуанси-Чжуанский район третий день заливает дождями, передает "МИР 24" .

В экстренном порядке из опасной зоны эвакуировали более 8820 жителей. В зоне бедствия остаются еще около 200 тыс. человек.

Наводнения начались из-за обильных дождей, которые идут уже четыре дня подряд. Последствия непогоды затронули более 200 тыс. человек в семи городах Гуанси-Чжуанского района.

Паводки нанесли ущерб 19 тыс. га сельхозугодий. 185 домов полностью смыты водой, еще 285 был нанесен серьезный ущерб, более 1200 пострадали незначительно.

Эксперты оценивают нанесенный экономике ущерб в 133,5 млн юаней – около $20 млн.-0-