Семь человек утонули в реке Лена возле Якутска

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей и четверо взрослых утонули в реке Лена недалеко от Якутска, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 15 июля. Во время купания в несанкционированном месте на реке вблизи острова Пономарев утонули трое детей в возрасте четырех, пяти и семи лет. Четверо мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые бросились в воду на помощь детям, также утонули.
Спасатели извлекли из воды тела всех погибших. Их личности установлены.-0-
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