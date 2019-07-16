Семь человек утонули в реке Лена возле Якутска

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей и четверо взрослых утонули в реке Лена недалеко от Якутска, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 15 июля. Во время купания в несанкционированном месте на реке вблизи острова Пономарев утонули трое детей в возрасте четырех, пяти и семи лет. Четверо мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые бросились в воду на помощь детям, также утонули.

Спасатели извлекли из воды тела всех погибших. Их личности установлены.-0-