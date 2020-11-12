Семь миротворцев погибли при крушении вертолета на Синае

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Синайского полуострова при крушении вертолета погибли семь военнослужащих из состава международного миротворческого контингента, сообщает информационный портал Al-Youm Al-Sabia.

Как сообщает France Press, среди погибших пятеро граждан США, один гражданин Франции и один гражданин Чехии.

По предварительной версии, вертолет упал из-за технической неисправности.

Многонациональные силы на Синае, не имеющие ооновского статуса, были размещены там в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году. В их составе - более 1,1 тыс. военнослужащих из 11 стран.-0-