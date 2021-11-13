Семь полицейских убиты неизвестными на севере Буркина-Фасо

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь сотрудников полиции погибли, еще пятеро получили ранения в результате нападения группы вооруженных людей на севере африканского Буркина-Фасо. Об этом со ссылкой на заявление правительства сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

Стражи порядка подверглись нападению во время выполнения миссии по обеспечению безопасности в одном из районов региона Сахель. Информация о состоянии пятерых пострадавших не приводится. Согласно заявлению властей, соответствующие органы начали поиски нападавших.

Буркина-Фасо в последние три года превратилось в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства", и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.-0-