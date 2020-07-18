Семеро детей погибли от взрыва самодельной бомбы в Нигерии

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь детей погибли 18 июля на севере Нигерии, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщила нигерийская газета This day, передает ТАСС.

"Дети находились возле птицефермы и собирали траву для домашних животных, когда произошел взрыв, - цитирует издание представителя местных властей Исияку Абубакара. - Семеро погибли на месте, четверо получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больнице". Абубакар добавил, что события произошли в деревне Ямама в штате Кацина.-0-