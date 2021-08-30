Семеро детей погибли во время удара США в Кабуле

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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семеро детей погибли при ударе ВС США в Афганистане 29 августа. Об этом заявил представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис, передает ТАСС.
Первоначально Герве де Лис сообщил о гибели шестерых детей, но затем уточнил: "По подтвержденной информации из открытых источников, погибли семеро детей".
Американский беспилотник нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.-0-