Семеро детей серьезно пострадали при пожаре на западе Германии

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в многоквартирном доме в Гельзенкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) тяжело травмированы семеро детей. Об этом сообщает немецкая газета Rheinische Post .

Уточняется, что возгорание в трехэтажном жилом доме произошло сегодня утром. Крыша здания в результате пожара частично обрушилась. Всего пострадали 10 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Для транспортировки тяжелораненых использовали два спасательных вертолета.

Фото Rheinische Post

Возгорание ликвидировано. По данным спасательных служб, пропавших без вести нет, однако поиск людей, которые могли остаться в здании, продолжается. Территория вокруг места происшествия оцеплена, жильцов поврежденного дома эвакуировали.

Ведется расследование. Причины ЧП пока не известны.-0-