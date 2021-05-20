Семерым медицинским работникам предъявлены обвинения в смерти Марадоны

20 мая, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила семерым медицинским работникам обвинения в смерти Диего Марадоны. Об этом сообщает агентство EFE.

Медикам грозит от 8 до 25 лет тюрьмы по статье "причинение смерти с косвенным умыслом". В отчете прокуратуры отмечено, что бригада медиков, которая наблюдала за здоровьем Марадоны, была безрассудной и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Генеральная прокуратура Сан-Исидро попросила судью запретить фигурантам дела покидать Аргентину.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Диего Марадона - чемпион мира 1986 года, считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.-0-