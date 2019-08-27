Семья музыкантов с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги из Великобритании погибли в авиакатастрофе во время путешествия по Альпам на частном самолете, сообщает Daily Mail .

Композитор Джонатан Гольштейн, его жена саксофонистка Ханна и их маленький ребенок вылетели из Лондона, после остановки на северо-востоке Франции отправились в Швейцарию, откуда намеревались лететь в Италию. Их самолет потерпел крушение и загорелся в перевале Симплон в Швейцарии. Вертолет спасателей заливал водой уже горящие обломки воздушного судна, из-под которых позже извлекли тела погибших.

Остается неизвестным, кто управлял самолетом в день трагедии и по каким причинам он упал.-0-