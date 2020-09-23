Семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд помощи жертвам автоаварий

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, создаст фонд его памяти для оказания материальной помощи семьям жертв автоаварий. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, сообщает ТАСС.

"Вчера во время моей встречи с семьей Захаровых был принят ряд очень важных решений. Одно из них - создание фонда имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП", - сказал он.

Добровинский пояснил, что в России каждый месяц от подобных ДТП страдают сотни семей, и многим из них требуется помощь, которую неоткуда получить. "Мы с Захаровыми уверены, что этот фонд станет для многих россиян опорой и местом, где всегда можно будет получить поддержку. Наша инициативная группа только приступает к созданию вышеуказанного фонда, и мы будем благодарны всем желающим за оказание любой помощи", - сказал Александр Добровинский. Он надеется, что к этой проблеме удастся привлечь внимание известных людей.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита актера обжаловала приговор.-0-