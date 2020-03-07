Сена вышла из берегов и затопила набережные в Париже

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже река Сена вышла из берегов и подтопила набережные возле Лувра и музея Орсе, сообщает ТАСС.

Вода разлилась одновременно на двух сторонах водной артерии возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый берег). Подтопленной оказалась набережная возле моста Александра III в 7-м округе столицы. В связи с этим с набережных убраны передвижные кафе, мусорные баки, скамейки. Владельцы автомобилей убирают машины. Полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным областям.

В Париже около месяца каждый день идут дожди. Они переполнили Сену и стали причиной наводнения.-0-