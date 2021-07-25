Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Франции одобрил законопроект о расширении практики использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 медработников, при этом сенаторы внесли в документ ряд поправок, сообщает РИА Новости.

За принятие законопроекта проголосовали 199 парламентариев, против - 123. В воскресенье во второй половине дня законопроект должна рассмотреть смешанная парламентская комиссия. Два дня назад документ был принят Нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции.

Помимо обязательной вакцинации медперсонала, пожарных и тех, кто ухаживает за пожилыми, законопроект предусматривает введение санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) в начале августа в кафе, ресторанах, медучреждениях, самолетах и поездах дальнего следования.

Вместе с тем сенаторы внесли поправки, которые подразумевают исключение террас из списка мест, где будет нужен санитарных пропуск.

По законопроекту, молодые люди в возрасте 16 и 17 лет могут проходить вакцинацию без согласия родителей. В нем также прописано положение об обязательном соблюдении режима самоизоляции для больных коронавирусом.

Документ был подготовлен правительством по итогам обращения президента Франции Эммануэля Макрона 12 июля. В ряде городов Франции, в том числе в Париже, 17 и 24 июля прошли многочисленные акции против введения санитарных пропусков.-0-