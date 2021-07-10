Сенат Гаити объявил Жозефа Ламбера временным президентом

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Гаити провозгласил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики, сообщает ТАСС.

"Новый временный президент Жозеф Ламбер принесет присягу в присутствии представителей власти, лидеров гражданского общества", - говорится в резолюции Сената.

Отмечается, что принятие решения поддержали восемь сенаторов из десяти. "Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити вплоть до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года", - подчеркивается в документе.

Ранее Гаитянская партия Тет Кале, обладающая крупнейшей фракцией в Палате депутатов Гаити, предложила назначить Жозефа Ламбера на пост временного президента до избрания нового главы государства. Партия также считает, что стать премьер-министром и сформировать правительство должен Ариэль Анри. Президент Жовенель Моиз за два дня до того, как был убит, назначил его главой Кабмина, однако он не успел вступить в должность.

После убийства президента страны, исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф взял в свои руки управление страной. Назначенный Жовенелем Моизом на пост премьера Ариэль Анри заявил, что именно он должен взять на себя управление республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.-0-