Сенат Италии назначил на 20 августа дебаты по доверию правительству

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Италии назначил на 20 августа дебаты по вопросу доверия правительству. На них должен выступить премьер-министр Джузеппе Конте. Об этом сообщило агентство ANSA .

В то же время Сенат отклонил предложение партии "Братья Италии" провести в тот же день голосование по вотуму недоверия кабинету Конте сразу после его выступления, передает газета La Repubblica . Сенат отклонил предложение партии "Лига" провести голосование 14 августа.

Сейчас итальянские парламентарии формально находятся на каникулах, однако лидеры партий решили провести 13 августа внеочередное заседание верхней палаты для обсуждения правительственного кризиса.

Итальянская партия "Лига"объявила 9 августа, что представит в Сенат резолюцию о недоверии правительству и будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов.

Итальянский Сенат 7 августа отклонил резолюцию партии "Движение "5 звезд" не допустить строительства высокоскоростной железнодорожной ветки Турин - Лион.-0-