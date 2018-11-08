Сенат Италии одобрил декрет о миграции

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Италии преимущественным большинством голосов одобрил декрет министра внутренних дел Маттео Сальвини о резком ужесточении миграционного законодательства, сообщает Русская служба DW.

В поддержку этого документа проголосовали 163 сенатора, 59 были против, 19 воздержались.

Теперь антимиграционный декрет, принятый правительством еще в сентябре, до конца ноября должен быть утвержден в нижней палате парламента. Наблюдатели предполагают, что декрет без труда пройдет и нижнюю палату.

Декрет резко ужесточает правила предоставления убежища в Италии по гуманитарным причинам. Мигрантов предполагается размещать преимущественно на территории крупных лагерей для приема беженцев и лишать права на убежище в Италии в случае совершения преступления или кратковременного возвращения на родину. Правительство сможет лишать гражданства Италии иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.-0-