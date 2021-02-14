Сенат Конгресса США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США в ходе заседания 13 февраля оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США вели американские новостные телеканалы, сообщает ТАСС.

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Однако в поддержку импичмента высказались только 57 сенаторов, против - 43. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.-0-